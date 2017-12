Weihnachtsschlitten für Pendler: In den Linienbussen in Zürich gibts jetzt Firlefanz

Pendler in der Region Glattal ZH dürfen sich in der Adventszeit auf Weihnachtsstimmung im Bus freuen. Die Verkehrsbetriebe Glattal (VBG) haben pünktlich zum 1. Dezember zwei ihrer Linienbusse geschmückt.

Schon zum dritten Mal wird diese Aktion durchgeführt. Drei Sujets standen anfänglich zur Auswahl – auf der Facebook-Seite der VBG wurde abgestimmt. «Wir möchten damit ein bisschen Wärme in die kalte Jahreszeit bringen», sagt Katrin Piazza, VBG-Sprecherin zu BLICK.

Besonders beliebt sei der Weihnachtsbus bei den Busfahrern. «Die Pendler sind so viel besser gelaunt – das schätzen die Fahrer», sagt Piazza. Am 6. Dezember soll es sogar noch weitergehen: Dann sitzt in Regensdorf ZH ein Samichlaus hinter dem Steuer. (hah)