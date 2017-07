Weil ärmere Frauen kein Geld haben: In Schottland gibts jetzt gratis Tampons

Armut ist auch in Europa leider keine Ausnahme. Vielen Frauen fehlt sogar das nötige Kleingeld, um sich jeden Monat die nötigen Hygieneartikel zu besorgen.

Im Rahmen eines schottischen Pilotprojekts sollen ärmere Mädchen und Frauen kostenlos mit Tampons und Binden versorgt werden, wie verschiedene Medien berichten. Die Politikerin Angela Constance will damit auf das Prolem der «Period Poverty» (Periodenarmut) aufmerksam machen.

Damit ist Schottland das erste Land weltweit, das Mädchen und Frauen, die wenig Geld haben, mit kostenlosen Damenhygieneprodukten unterstützt.

Die Hygieneprodukte im Wert von umgerechnet 52'650 werden den Frauen sechs Monate lang über die Wohltätigkeitsorganisation «The Trussell Trust» zur Verfügung gestellt.

Recht auf kostenfreie Tampons

Ziel des Projektes ist es, allen Frauen und Mädchen in Schottland ein Recht auf kostenfreie Tampons und Binden zu verschaffen – unabhängig von ihrem Einkommen.

«Es ist inakzeptabel, dass eine Frau oder ein Mädchen in Schottland nicht in der Lage ist, Zugang zu Damenhygieneartikeln zu haben», sagte Constance. Das Pilotprojekt sei darum der erste Schritt, um die Hindernisse zu verstehen, denen Frauen und Mädchen ausgesetzt sind und zu helfen, eine sensible und würdevolle Lösung zu entwickeln, um einen leichteren Zugang zu diesen Produkten denjenigen zu verschaffen, die sie wirklich brauchen. (man)