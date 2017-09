Ein kleines Mädchen aus dem Kanton Neuenburg hatte sich vermutlich Mitte August in einem der Freizeitparks im Wallis mit dem Masern-Virus infiziert. Anschliessend besuchte es ein Lager und kam dabei in Kontakt mit 20 anderen Kindern. Sechs von ihnen waren nicht geimpft und fünf steckten sich beim betroffenen Mädchen an.

Der Kanton Wallis hatte im August mehrere Masernfälle bei Kindern registriert und anschliessend Massnahmen ergriffen, damit sich die Krankheit nicht weiter ausbreitet. Mehrere Kinder, die mit den an Masern erkrankten Kindern in Kontakt gewesen waren, mussten zu Hause bleiben.

Der Kanton Neuenburg hatte seit 2011 keine Masernfälle mehr zu beklagen. Die hoch ansteckende und meldepflichtige Krankheit ist jedoch in der Schweiz und in Europa seit einiger Zeit wieder auf dem Vormarsch.

Seit Jahresbeginn bis Mitte September registrierte das Bundesamt für Gesundheit 76 Masernfälle. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 42 Fälle gewesen, im gesamten Jahr 2016 71 Fälle. (SDA)