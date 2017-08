Als sich in der Schweiz die Probleme häuften, zog Jan Herweijer (40) nach Australien. Der Aargauer heiratete die Australierin Louise (44) und begann in Preston bei Melbourne ein neues Leben. Das war vor drei Jahren. Doch nun ist das Glück in Gefahr: Dem Schweizer droht die Ausweisung.

Die australische Einwanderungsbehörde hat seinen Antrag auf ein permanentes Visum abgelehnt – und prüft, auch seine temporäre Aufenthaltsgenehmigung zu annullieren. Der Grund: Herweijers Kommentare auf sozialen Medien und seine Mitgliedschaft bei den Soldiers of Odin, einer rechtsextremen Bürgerwehr. Im Schreiben, das BLICK vorliegt, heisst es: «Das Online-Verhalten weist darauf hin, dass er glaubt, Immigranten seien in grossem Ausmass in kriminelle Taten involviert.»

Die Soldiers of Odin (SOO) wollen die Bevölkerung nach eigenen Angaben vor kriminellen Einwanderern schützen. Dafür patrouillieren sie regelmässig in den Strassen. Gegründet wurde die Gruppe 2015 in Finnland, mittlerweile gibt es Ableger in Kanada, den USA und eben Australien.

Die Facebook-Gruppe von SOO Melbourne zählt rund 20’000 Mitglieder. In ihrem Schreiben stuft die Einwanderungsbehörde die Gruppierung als eine von der Polizei beobachtete «rechtsextreme Bürgerwehr» mit engen Verbindungen zu «nationalistischen Bewegungen» ein.

Immer wieder Ärger wegen Facebook-Kommentaren

Diese Einschätzung weist Herweijer zurück. «Ich war nie ein Neo-Nazi. Mein Grossvater ist jüdischer Abstammung. Manche aus der Gruppe haben eine Vergangenheit als Rechtsradikale. Aber hätte die Gruppe SOO rechten Inhalt, wäre ich nicht dabei», sagt er zu BLICK. Die Organisation sorge nicht nur mit Rundgängen für Sicherheit, sondern versorge auch Obdachlose mit Essen.

Wie aus seinem öffentlichen Facebook-Profil hervorgeht, teilt der Aargauer aber regelmässig islamfeindliche Beiträge. Er selbst sagt, er verfasse gerne «kritische Kommentare». Einmal sei sein Facebook-Konto deswegen für 30 Tage gesperrt worden. Nun könnten seine Sprüche fatale Konsequenzen haben.

Dabei stand auch am Anfang seines Australien-Abenteuers ein Online-Zoff, wie Herweijer erzählt. Als der Islamische Zentralrat der Schweiz (IZRS) auf Twitter geschrieben habe, alle Kreuze sollten von den Berggipfeln verschwinden, habe er geantwortet: «Packt eure Koffer und geht nach Saudi-Arabien.» Daraufhin habe er Morddrohungen erhalten.

Nachdem sich seine Familie zerstritten hatte und er sich in der Schweiz nicht mehr sicher fühlte, sei das damals der endgültige Auslöser für seine Auswanderung gewesen.

Einsprache erhoben

Mit seiner neuen Wunschheimat ist der gebürtige Schweizer sehr zufrieden, obwohl er öfters Heimweh habe: «Die Schweiz ist in meinem Herzen und wird immer dort bleiben. Aber auch Australien ist sehr schön – die vielen Strände und das warme Wetter.»

Damit der Traum nicht ein abruptes Ende nimmt, hat Jan Herweijer bei der Einwanderungsbehörde Einsprache erhoben. Zehn Personen könnten beweisen, dass er nicht kriminell sei. Auch einen sauberen Strafregisterauszug, der BLICK vorliegt, hat er eingereicht.

Jetzt muss Herweijer abwarten. Kommt es hart auf hart, steht für den ausgewanderten Schweizer fest: «Ich werde ein Crowdfunding-Konto einrichten und vor Gericht gehen.» Er habe schon jetzt viel Unterstützung. «Ich fühle mich jetzt schon geehrt, denn viele sagen, ich sei loyaler und habe mehr Aussie-Denken als ein waschechter Australier.»