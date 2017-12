Montag beginnt mit Verkehrsbehinderungen: Jetzt schiffts in den schönen Schnee

Wer heute Morgen zur Arbeit fährt, braucht Geduld und ein gutes Händchen am Steuer. In der Nacht hat es vor allem in der Zentral- und Ostschweiz geschneit, teilweise waren die Strassen weiss.

Laut «Meteonews» besteht die Gefahr von glatten Strassen. In höheren Lagen sind die Strassen gar ganztags schneebedeckt.

Tagsüber steigt die Schneefallgrenze jedoch etwas an, unter 600 M.ü.M könnte es in den frisch gefallenen Schnee reinregenen, was die Situation auf den Strassen kurzfristig verschärfen dürfte. (fr)