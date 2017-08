Grossaufgebot in Hefenhofen TG: Jetzt werden die Tiere aus dem Quäl-Hof befreit

Die gequälten Tiere sollten endlich in Sicherheit sein. Denn nachdem der Tier-Quäler Ulrich K.* in Gewahrsam genommen wurde, wollte die Polizei in der Nacht auf Dienstag die Vorbereitungen für die Räumung des Skandal-Hofs treffen. Die Pferde werden nun nach Bern an einen sicheren Ort gebracht.

Eine BLICK-Reporterin vor Ort berichtet: «Jetzt kommen die ersten Lastwagen an.» Laut Kantonspolizei Thurgau werden sich die Pferde vorerst alle am selben Ort befinden. Die Tiere, die zwar auf dem Hof von K. untergebracht waren, aber ihm nicht gehörten, werden auch an denselben Ort gebracht. Von dort aus werden sie weiter transportiert.

Armee hilft bei Tier-Räumung

In der Nacht wurden deshalb bereits Nachtbeleuchtungen und Stromleitungen installiert. Bei der Räumung heute wird auch die Schweizer Armee mithelfen. Armeesprecher Daniel Reist sagt: «Das Kompetenzzentrum Veterinärdienst und Armeetiere holt vom Hof von K. in Hefenhofen alle Pferde ab, bringt sie in den Sand-Schönbühl und betreut sie dort für unbestimmte Zeit.»

Nachdem BLICK letzte Woche neue Schock-Fotos des Quäl-Hofs in Hefenhofen TG publik machte, und es am Wochenende zu Mahnwachen und Demonstrationen vor dem Hof und vor dem Regierungsratsgebäude in Frauenfeld kam, machten die Behörden am Montagnachmittag endlich ernst.

Dank BLICK wurde eingegriffen

Die am Freitag eingesetzte Task Force prüfte die Vorwürfe an Ulrich K.. Sie überzeugten sich, dass die publizierten Fotos echt waren. Wegen Ferienabwesenheiten war aber ein früheres Eingreifen nicht möglich. Am Montagmorgen entschied man sich dann, «mit aller Konsequenz» einzuschreiten.

Das Veterinäramt erteilte Ulrich K. ein Tierhalteverbot und entschied, dass die 90 Pferde zunächst ins Kompetenzzentrum der Armee für Tiere nach Schönbühl BE gebracht werden. Die übrigen 50 Rinder, rund 100 Schweine, drei Geissen, ein gutes Dutzend Schafe und Lamas sowie Hühner wurden mit Hilfe von anderen Tierhändlern evakuiert. (stj/man)