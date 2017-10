Wer am Sonntag, 24.12., geöffnet hat: Geschäfte wollen an Heiligabend Kasse machen

Es ist selten, dass Detailhändler auf Umsätze verzichten. Bei Lidl ist das jedoch am Heiligabend genau der Fall.

Am Sonntag, den 24. Dezember, bleiben die Türen aller Schweizer Lidl-Filialen geschlossen. «Damit die Mitarbeitenden Weihnachten zusammen mit ihrer Familie verbringen können», wirbt der Discounter in einer heute verschickten Mitteilung.

Der Entscheid gelte auch für Kantone und Gemeinden, die einen Sonntagsverkauf zuliessen. Und auch für Silvester, am 31. Dezember, wie ein Lidl-Sprecher auf Anfrage präzisiert.

Bei Rivalen Aldi bleiben an Heiligabend alle 186 Schweizer Filialen ebenfalls geschlossen. Eine Anfrage zu Silvester ist noch unbeantwortet.

Glatt schränkt Öffnungszeiten ein

Auch in Wallisellen ZH ist ein Sonntagsverkauf am 24. Dezember grundsätzlich möglich. Die Verantwortlichen des Glattzentrums haben entschieden, die Türen offen zu lassen. «Aber wir haben die Öffnungszeiten um zwei Stunden verkürzt», sagt ein Glatt-Sprecher zu BLICK. Einkaufen kann man sowohl am 24. als auch am 31. Dezember von 10 bis 16 Uhr.

Dieses Vorhaben des Glatt sorgte bereits im Dezember 2016 für Ärger unter vielen Angestellten. Sogar die Gewerkschaften schalteten sich ein. Erreicht haben sie nichts.

Mall of Switzerland ohne Ausnahme

Keine Ausnahme macht die neue Mall of Switzerland, die am 8. November vor den Toren Luzerns eröffnet. Zumindest an Heiligabend bleiben die Läden von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Für Silvester sind noch keine Öffnungszeiten bekannt.

Das Volkiland in Volketswil ZH von Coop hat an Heiligabend von 9 bis 17 Uhr geöffnet, bleibt aber an Silvester geschlossen, wie es auf der Website heisst. Insgesamt heisst es bei Coop: «Die meisten Verkaufsstellen bleiben geschlossen.» Es gebe allerdings «wenige» Ausnahmen, etwa einzelne Filialen an Bahnhöfen, in Tourismusregionen oder in grossen Zentren.

Die Shopping-Arena in St. Gallen bleibt an beiden betreffenden Tagen geschlossen. Auch die neun Möbelhäuser von Ikea in der Schweiz bleiben sowohl am 24. als auch am 31. Dezember geschlossen.

Migros überlässt Öffnung den Regionen

Die Migros überlässt den Entscheid den regionalen Genossenschaften: «Zu den Öffnungszeiten an Heiligabend gibt es bei der Migros keine nationale Regelung», sagt ein Sprecher auf Anfrage.

«Die Entscheidungen zum Sonntagsverkauf werden unter Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen auf regionaler- beziehungsweise standortabhängiger Ebene getroffen.» Das gilt auch für Silvester am 31. Dezember.