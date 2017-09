Wie bringt man einen 9-Tonnen-Wal in Sicherheit? Viele Tiere sind Irma ausgeliefert

In Floridas Zoos herrscht Hochbetrieb. In aller Eile verlegen die Wärter die Tiere an sichere Orte. Im Afrikapark Busch Gardens in Tampa Bay wurden Flamingos von den Aussenanlagen in Innenräume geführt, sogar Besucher-WCs wurden zu vorübergehenden Volieren umfunktioniert. Im Zoo Miami führten Wärter Raubkatzen an Halsbändern ins Gebäude.

In einem Gefängnis in Monroe County fanden 205 Zoo-Tiere eine vorübergehende Bleibe, nachdem 426 Häftlinge aus Sicherheitsgründen verlegt worden waren.

Der bekannte Wasserpark Sea World in Orlando hingegen, in dem unter anderem bis zu neun Tonnen schwere Orkas leben, konnte nicht evakuiert werden. Ein Sprecher: «Es ist leider zu befürchten, dass die Tiere nicht ausreichend geschützt werden können und im schlimmsten Fall Schaden nehmen – zum Beispiel durch herumfliegende Trümmerteile, durch den Ausfall von Wasserpumpen oder durch Lecks in den Becken.»

Viele Angestellte harren in den Zoos aus, um sich während des Hurrikans um die Tiere zu kümmern. Tierschützer suchen überall nach Haustieren, die angekettet oder in Käfigen zurückgelassen wurden. Sie sammeln sie ein und bringen sie in Sicherheit.

Gefährlich wirds für die Wildtiere. So hat es an der Küste Floridas Seekühe an Land gespült. Auch hier versuchen Tierschützer, die Tiere zu retten. (gf)