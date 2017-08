Wie geht das? Warum ist das Wochenende immer so kurz?

Weil wir auch Samstag und Sonntag nach Schema F verbringen – im Strassencafé sitzen, mit Freunden was machen, am Sonntag bis 11 Uhr schlafen, ausgiebig brunchen. Bei sich wiederholenden Aktivitäten läuft auch unser Gehirn im Entspannungsmodus. Es gibt ja nichts Neues zu speichern. Bei Dingen jedoch, die wir noch nie gemacht haben, wacht es auf. Es verarbeitet laufend frische Daten – wir haben das Gefühl, die Zeit verstreiche langsamer. Für ein Kind dauert der Tag ewig, denn es probiert ständig was Neues aus. Ein Trick, unsere wöchentliche Auszeit zu strecken, wäre also, etwas Neues zu unternehmen. Schon eine andere Jogging-Route, eine Einladung an Leute, die man kaum kennt, ein Essen in einem neuen Restaurant oder ein Museumsbesuch statt der obligatorischen Kafistunde geben dem Gehirn Futter, sodass wir ein gefühltes langes Wochenende erleben.