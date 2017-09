Wie hat das Smartphone Ihr Leben verändert?

Liebe Joëlle

Es hat mich in der Tat etliche Mühe gekostet, mich von der manuellen Schreibmaschine auf die elektrische umzustellen. Meine alte Remington ist heute ein Antiquariat. Sie besass Tasten, in denen sich die Finger wie in Mini-Badewannen wohlfühlten. Eines Tages wurde sie einfach aus meinem Büro entfernt und durch ein Ding ersetzt, das weder klapperte noch klingelte, wenn eine Zeile voll geschrieben war. Und zu achtloserem Tippen verleitete, weil es ein Korrekturband gab. Es war der technologische Sprung vom Nintendo zum Smartphone meiner Jugend. Mein Schockerlebnis war, als ich einem Enkel zum Geburtstag ein dreibändiges Lexikon schenkte, der das alles und noch viel mehr schon in seinem Computer hatte. Und heute in seinem elektronischen Flachmann, der hundertmal klüger ist als meine ganze Bibliothek. Wann der Peloponnesische Krieg begann, weiss er in fünf Sekunden. Gewiss, abrufbare Daten sind noch keine Kenntnis. Pausenlose Erreichbarkeit noch keine soziale Nähe. Aber du brauchst deine Souveränität über diesen Zauberkasten ja nicht abzugeben. Betrachte ihn als etwas, was dir Ballast abnimmt. Und er wird dein Leben von Grund auf nicht wirklich verändern.