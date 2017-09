Wie viele Kinder kann frau bekommen? Britin (42) gebärt ihr 20. Kind

Sue (42) und ihr Mann Noel Radford (46) gelten als Grossbritanniens grösste Familie. Zusammen hat das Paar insgesamt 20 Kinder. Bekannt wurde die 22-köpfige Familie, die in einem 10-Zimmer-Haus in Morecambe im Nordwesten von England lebt, durch die Reality-Show «19 Kids and Counting».

Zum ersten Mal schwanger war die Britin im Alter von 14 Jahren. Vier Jahre danach heiratete das Paar. Ihr jüngster Sprössling – Sohn Nummer 11 – kam Mitte September zur Welt.

Laut der britischen Zeitung Sun soll es das letzte Kind für das Paar sein: «Wir sind glücklich darüber mit einer schönen geraden Zahl aufzuhören.» Die Entscheidung sei für das Paar nicht leicht gewesen und habe sie gar traurig gemacht, aber «jetzt müssen wir damit klar kommen und die Zeit mit unseren Kindern geniessen».

Ab dem fünften Kind kann es gefährlich werden

Für Gynäkologin Sheila de Liz birgt so häufig schwanger zu werden durchaus eine Gefahr. «Auch wenn es für eine Frau natürlich ist, schwanger werden zu können, ist es kein natürlicher Dauerzustand», so de Liz zur Bild-Zeitung.

Besonders ab Kind Nummer fünf oder sechs kann es gefährlich werden. «Je häufiger eine Frau schwanger wird, um so schlechter bildet sich die Gebärmutter wieder zurück», sagt die Gynäkologin. Passiert das aber nicht, könne die Frau innerhalb von drei bis fünf Minuten verbluten.

Dass eine Frau nur eine bestimmte Anzahl Kinder bekommen könne, dem sei aber nicht so. Eine biologische Obergrenze gebe es nicht. «Je früher die Frau anfängt, desto mehr Zeit hat sie, Kinder zu bekommen», sagt de Liz. Ab 35 Jahren sei es aber zunehmend schwieriger schwanger zu werden. «Die Qualität der Eizellen nimmt mit zunehmendem Alter ab», so de Lizs Erklärung.

Kind Nummer 21 nicht ausgeschlossen?

Ob es für Sue und Noel tatsächlich bei 20 Kindern bleiben wird, ist ungewiss. Vater Noel hatte sich zwar einst einer Vasektomie unterzogen, als seine Frau mit Kind Nummer 9 schwanger war – liess diese dann aber wieder rückgängig machen.

Eine erneute Sterilisation käme für ihn nicht in Frage. Nebst ihren eigenen Kindern sind die Radfords auch schon Grosseltern, denn ihre 23-jährige Tochter Sophie ist auch bereits Mutter dreier Kinder. (rad)