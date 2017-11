Wieder auf einem Zebrastreifen! Autofahrer flüchtet nach Kollision mit einem Fussgänger

Wieder wird ein Fussgänger beim Überqueren eines Zebrastreifens schwerverletzt. Dieses Mal in Luzern. Am Mittwochabend fuhr ein Lenker (53)eines Personenwagens auf der Spitalstrasse in Richtung Kreuzstutz. Auf dem Fussgängerstreifen bei der Trüllhofstrasse fuhr er einen Fussgänger (69) an. Dieser blieb schwerverletzt am Boden liegen.

Der Autofahrer flüchtete vom Unfallort in Richtung Kreuzstutz, wie die Kantonspolizei Luzern schreibt. Während der Versorgung des Verletzten passierte ein verdächtiges Auto den Unfallort und fuhr weiter. Rund eine Stunde später konnte das verdächtige Auto in Zug angehalten werden. Der mutmassliche Unfallverursacher wurde festgenommen.

Da aber noch nicht klar sei, ob es sich bei der festgenommenen Person tatsächlich um den Unfallfahrer handelt, kann die Kapo Luzern keine weiteren Angaben zum Lenker machen. Das sagt Kurt Graf, Sprecher der Kantonspolizei Luzern. Der Verunfallte musste mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. (fr)