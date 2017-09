Wieder Bewegung am Berg über Bondo GR: Kommts am Wochenende zum nächsten Felssturz?

Zwischen 200'00 und 500'000 Kubikmeter Felsmassen sind in den letzten Stunden am Piz Cengalo stark in Bewegung. Wie die Zeitung «Südostschweiz» berichtet, könnte es schon morgen Samstag erneut zu einem Felssturz kommen. Für das seit dem letzten Bergsturz schwer gezeichneten Bündner Dorf Bondo soll aber keine unmittelbare Gefahr bestehen.

Am 23. August waren am Berg rund drei Millionen Kubikmeter Fels abgebrochen. Die Folge war ein grosser Murgang, der sich anschliessend durch das Seitental Val Bondasca bis ins Bergell wälzte und in den Ortschaften Bondo, Spino und Sottoponte für teils grosse Zerstörung sorgte. Seit dem Ereignis wird der Berg genauestens überwacht. (cat)