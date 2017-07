Auf Hitze folgen heftige Winde, Regen, Hagel und Blitze: So fegt der Sturm über die Schweiz

Nach hochsommerlichen Temperaturen kam gegen Mittwochabend das grosse Nass: MeteoSchweiz prognostizierte schon gestern Abend für heute den grossen Knall. Gewitter in der ganzen Schweiz, begleitet von Sturmböen und Regen.

Besonders in den Alpen wurden heftige Gewitter mit Hagel erwartet.

Wie MeteoNews in einer Mitteilung schrieb, bildete sich am frühen Abend über dem Wallis und dem Berner Oberland eine Gewitterzone, welche sich immer weiter ausbreitete und verstärkte. Sie brachte der Zentralschweiz Hagel und Sturmböen. Später verlagerte sie sich weiter über die Nordostschweiz in Richtung Bodensee und sorgte auch hier für abrupt auffrischenden und zum Teil stürmischen Wind.

