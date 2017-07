Windböe zerreisst XXL-Schweizerflagge in der Mitte: Jetzt ist das Schranz-Drama am Säntis perfekt!

Mit der XXL-Schweizerflagge am Säntis ist es wie verhext. Nach einem kleinen Reiss-Malheur beim Ausrollen am Vormittag ist es am Abend zum kompletten Debakel gekommen!

vor 9 Minuten , Aktualisiert vor 3 Minuten 0 Reax

