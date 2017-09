US-Präsident Donald Trump wollte bei einem Treffen mit afrikanischen Staatschefs eigentlich das unternehmerische Potenzial des Kontinents loben. Dabei stellte er sich aber äusserst tollpatschig an. «Ich habe so viele Freunde, die in Ihre Länder gehen und versuchen, reich zu werden. Dazu gratuliere ich euch, denn die geben sehr viel Geld aus», begann Trump seine Rede. Darauf machte er eine Pause, hoffte vermutlich auf Applaus oder Gelächter. Doch Stille war die einzige Reaktion, die Trump von den anwesenden Staatschefs aus Ghana, Südafrika, Nigeria, Äthiopien, Guinea, Senegal, Uganda, der Elfenbeinküste und Nambia erhielt.

Nambia? Ja, auch den Staatschef von Nambia schloss Trump in seine Rede ein. Als ob die Rede nicht schon schlimm genug begonnen hätte, erfand der US-Präsident tatsächlich noch ein Land. In sozialen Netzwerken mutmassen Nutzer, dass es sich wohl um den Nachwuchs aus einer Mischehe mit den Eltern Gambia, Sambia und Namibia handeln müsse. Trump selber kann leider nicht sagen, wo sich das Land seiner Meinung nach befinden soll. Er wiederholte den Namen mehrfach.

Namibia, dessen Präsident anwesend war und das vermutlich damit gemeint war, scheint gut mit der darauf folgenden Popularität in den Sozialen Medien umgehen zu können. Die Jugendorganisation der Regierungspartei Swapo etwa forderte Urlauber auf, lieber das Land im Südwesten Afrikas zu bereisen:

Ein anderer Twitterer schaffte es, den Versprecher mit dem Terroranschlag in Bowling Green in Zusammenhang zu bringen, den Trump-Sprecherin Kellyanne Conway erfundenen hatte:

Trump dürfte ob seiner verpatzen Rede nicht allzu vergrämt sein, verbale Ausrutscher scheinen in sein politisches Repertoire zu gehören. Auch seine mangelhaften Geographiekenntnisse bewies er in der Vergangenheit bereits, etwa als er Belgien als eine «schöne Stadt» bezeichnete.