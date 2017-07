Wohnungsbrand in Aesch: Hier grilliert ein Baselbieter

Grossen Sachschaden hat ein Brand am frühen Sonntagabend in einer Parterrewohnung in Aesch BL angerichtet. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Montag mitteilte.

