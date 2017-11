Wüster Streit in Zürich-Seebach: Vater und Sohn verletzen sich mit Machete

Ein 56-jähriger Vater hatte gestern Dienstagnachmittag mit seinem jugendlichen Sohn eine heftige Auseinandersetzung. Im Streit in und vor einem Laden in Zürich-Seebach wurde auch eine Machete eingesetzt, schreibt die Stadtpolizei in einer Mitteilung.

Beide Männer erlitten Schnittverletzungen an Armen, Beinen und Oberkörper. Sie wurden in zwei verschiedene Spitäler gebracht.

Der Auslöser des Streits ist noch unklar und wird untersucht. Die Stadtpolizei führt vor Ort auch eine Spurensicherung durch. (SDA)