Your Skills zeigen und WorldSkills besuchen: Wer ist gut genug für Abu Dhabi?

Am Samstag, 14. Oktober, wird der Auto-­Mechatroniker Riet Bulfoni (22) aus Scuol GR ganz stolz als Vertreter der Berufs-Nati, des SwissSkills-Teams, die Schweizer Flagge hochhalten. Wie bei Olympia braucht es auch an den WorldSkills einen Fahnenträger für die Eröffnungsfeier. Was in Rio Turnerin Giulia Steingruber war, ist in Abu Dhabi der Autospezialist.

Der Traum des Bündners: in der Box von Ferrari zu arbeiten. Die Skills eignet er sich Tag für Tag an. Wer auch über spezielle Talente verfügt, muss sie nur zeigen – und kann in Abu Dhabi dabei sein.

50 Berufe, 1200 Talente

Die WorldSkills sind ein Riesen-Anlass: 74 Nationen, 1200 Talente aus 50 Berufen. Das SwissSkills-Team umfasst insgesamt 38 junge Personen. Über acht Tonnen Wettkampfmaterial im Wert von 750 000 Franken hat das Team verladen.

Die Schweizer Hoffnungen sind erst seit kurzem aus der Lehre, die Karriere steht ihnen noch bevor. Vielleicht ist unter ihnen der nächste Sergio Ermotti? Der UBS-Chef begann seine Laufbahn einst als Lehrling bei einer Bank in Lugano TI.

Die UBS, Arbeitgeberin für rund 900 Lernende, setzt sich für die Berufslehre ein. «Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Bildungslandschaft und ein Erfolgsfaktor für den Wirtschaftsplatz Schweiz», heisst es bei der Bank. Und sie ist auch eine Visitenkarte – wenn die Schweiz an den WorldSkills abräumt.

