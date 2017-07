Zahlreiche Waldbrände in Touristenregionen: Der Süden brennt

Sommerzeit ist Ferienzeit – und diese verbringen viele Urlaubshungrige gerade im Süden Europas. Doch das heisse, trockene Wetter hat auch seine Schattenseiten, denn Länder wie Frankreich, Italien, Spanien und Portugal haben seit Wochen mit verheerenden Waldbränden zu kämpfen.

Saint-Tropez, Nizza, Korsika

Vor allem in Frankreich brennt es seit Anfang Woche unaufhörlich. In den letzten drei Tagen hat das Feuer schon mehr als 3000 Hektaren Wald zerstört. Wegen Trockenheit, Hitze und starken Winden brennt es in der Provence und auf der Mittelmeerinsel Korsika.

Stark betroffen ist vor allem das Département Var. Dort haben zwei schwere Waldbrände gewütet, einer davon nahe des Badeorts Saint-Tropez. Der Wald im Département Var ist nur schwer zugänglich. Deshalb ist es sehr schwierig, die Flammen einzudämmen. Inzwischen haben die Feuerwehrmänner den Waldbrand jedoch unter Kontrolle.

In der Nacht auf Mittwoch mussten in Frankreich rund 10'000 Menschen ihre Häuser verlassen. Mehr als 2000 Feuerwehrleute und 19 Löschflugzeuge sind seit Anfang Woche im Einsatz. Frankreich bat die EU um zwei weitere Maschinen.

Als Brandursache gelten neben Brandstiftung auch Unachtsamkeiten wie beispielsweise weggeworfene Zigarettenstummel.

Trockenes Wetter macht Italien zu schaffen

Auch in Italien lodern von der Toskana bis nach Sizilien seit Wochen immer wieder Brände auf. Zurzeit brennt es in Rom, Milano, Gallura und auf dem Gargano.

Grund dafür ist ebenfalls das trockene Wetter der letzten Wochen. Nach Schätzungen des Landwirtschaftsverbands Coldiretti braucht es 15 Jahre, bis sich die Landschaft von den Bränden erholen wird.

Laut der italienischen Umweltschutzorganisation Legambiente sind dieses Jahr bis Mitte Juli 26'000 Hektaren Wald abgebrannt – so viel wie im ganzen Jahr 2016.

Wie Mauro Capone, Leiter der für den Waldschutz zuständigen Carabinieri, der italienischen Zeitung «Post» erklärt, sind für fast alle Brände Menschen verantwortlich. «Natürliche Ursachen wie Blitzeinschläge und Fälle von Selbstentzündung können in unserem Land an einer Hand abgezählt werden», sagt Capone.

Das bedeutet aber nicht, dass in Italien besonders oft Brandstiftung verübt wird. Meistens würden die Brände durch unbeabsichtigtes Handeln ausgelöst. Beispielsweise durch die Funken der überhitzten Bremsen eines Zuges. «In der Regel erhöht die Anwesenheit von Menschen das Feuerrisiko, weshalb Brände häufig an touristischen Destinationen auftreten», so Capone weiter.

Verheerendste Waldbrände seit zehn Jahren in Portugal

Am meisten zu kämpfen hat derzeit Portugal. Tagelang beherrschten im Juni die Bilder des Waldbrandes in der Kleinstadt Pedrogao Grande die Nachrichten. Nach offiziellen Zahlen starben 64 Menschen, mehr als 200 wurden verletzt. Die Flammen vernichteten bis jetzt über 75'000 Hektaren Land. Das ist die grösste Gesamtfläche, die in den letzten zehn Jahren von Bränden zerstört wurde.

Noch immer gewähren die Wälder Portugals keine Feuerpause. Obwohl der gravierende Brand in der Kleinstadt Pedrogao Grande mittlerweile gelöscht ist, brennt es jetzt in anderen Teilen des Landes. Im Kampf gegen Grossbrände in den Distrikten Castelo Branco und Santarem sowie Coimbra waren am Montag rund 1000 Feuerwehrmänner im Einsatz.

Hitze und Trockenheit, aber kein Feuer in Spanien

Im Nachbarland Spanien ist es derzeit ruhig – auch wenn dort im Moment in vielen Landesteilen eine massive Hitzewelle mit Trockenheit und Temperaturen von weit über 30 Grad herrscht. Vor einem Monat erst brachte die spanische Feuerwehr innerhalb von drei Tagen ein Feuer im Nationalpark Donana in Andalusien unter Kontrolle. Nach Angaben der Umweltschutzorganisation WWF wurden dabei mindestens 10'000 Hektaren Land verwüstet.

Montenegro braucht Schweizer Unterstützung

Auch entlang der kroatischen und montenegrinischen Adriaküste brennt es. Allein in der Region Mitteldalmatien, einem beliebten Ferienziel, gab es zwischenzeitlich 19 Brandherde. Dazu kamen zahlreiche weitere Brände etwas nördlicher in der Region um die Stadt Zadar. Zahlreiche Touristen mussten aus ihren Ferienorten evakuiert werden, mehrere Einwohner verloren ihre Häuser. Es gab mindestens 80 Verletzte.

In Montenegro brannte es unter anderem auf der Halbinsel Lustica. Der Wind entfachte die Brände immer wieder neu, sodass die montenegrinische Regierung internationale Unterstützung anfordern musste. Von den eigenen drei Löschflugzeugen war eines defekt. So erreichte das Land Hilfe aus der Ukraine, der Schweiz, Bulgarien und aus Israel. Mittlerweile konnten die Brände gelöscht werden.