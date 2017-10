«Zahltag! Schluss mit Nullrunden auf dem Bau»: Bauarbeiter protestieren für mehr Lohn

Der Baubranche geht es gut, die Auftragsbücher sind prall gefüllt. Doch obwohl die Umsätze wachsen, sank die Zahl der festangestellten Bauarbeiter. Immer weniger leisten immer mehr. Die Gewerkschaften Unia und Syna sind beunruhigt über die Situation: «Druck, Tempo und Intensität der Arbeit haben massiv zugenommen», sagt Nico Lutz von der Unia.

Gesteigerte Produktivität bedeutet mehr Einnahmen. Laut den Gewerkschaften sehen aber gerade die Arbeiter wenig davon. Während in der Gesamtwirtschaft die Reallöhne stärker als die Produktivität gestiegen sind, hinken auf dem Bau die Löhne hinterher. «Die Bauarbeiter machen einen der härtesten Jobs und haben seit Jahren keine generelle Lohnerhöhung erhalten», erklärt Lutz. Ein Bauarbeiter verdient im Schnitt 5735 Franken monatlich. Das liegt deutlich unter dem Durchschnittslohn der Schweiz.

Nach drei Jahren ohne generelle Lohnerhöhung fordern die Bauarbeiter deshalb jetzt eine «anständige» Lohnerhöhung.

Protest für 150 Franken mehr pro Monat

Die Gewerkschaften rechnen vor: Eine Hochbaufirma erzielte 2015 im Schnitt einen Gewinn von 9000 Franken pro Bauarbeiter. «Es sind die Bauarbeiter, die diese Erträge erarbeitet haben, deshalb verdienen sie auch ihren gerechten Anteil», so Serge Gnos, Co-Leiter Bau bei der Unia. Konkret verlangen sie deshalb eine Lohnerhöhung von 150 Franken pro Monat. Selbst dann blieben noch 700 Franken Gewinn pro Arbeiter.

Ausserdem verlangen die Gewerkschaften eine Beteiligung an den Krankenkassenprämien von Bauarbeitern, die in den letzten Jahren förmlich explodiert seien. «Vor allem Familien mit tieferen Einkommen spüren diese Entwicklung schmerzlich», sagt Guido Schluep. Er ist Branchenleiter Bau bei der Syna.

«WIR bauen die Schweiz» und «Zahltag! Schluss mit Nullrunden auf dem Bau» – Um ihrem Anliegen Nachdruck zu verleihen, gehen Gewerkschaften und Bauarbeiter am Samstag in Olten (SO) und Lausanne (VD) um 14.00 Uhr zusammen auf die Strasse.