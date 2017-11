Zalando schafft 100 neue Jobs in Arbon: Einstiegslohn 17 Franken entlastet Sozialhilfe

In einer der ehemaligen Fabrikhallen von Saurer in Arbon TG wird wieder gearbeitet. Das Logistikunternehmen MS Direkt verarbeitet dort die Schweizer Retoursendungen des Onlineriesen Zalando – und hat auf einen Schlag 100 neue Jobs geschaffen. Für die Kleinstadt am Bodensee mit ihren 14’000 Einwohnern ist das ein absoluter Glücksfall.

Die Jobs im Niedriglohnsektor entlasten die Arboner Sozialhilfe, wie die «Thurgauer Zeitung» schreibt. Die Stellen waren im Nu weg. 400 Leute haben sich auf die 100 Jobs beworben – trotz einem tiefen Einstiegslohn von 17 Franken brutto.

Die Bewerber – zum grössten Teil Ausländerinnen aus aller Herren Länder – mussten zu einem Probetag antraben. Dort hat man ihre Fertigkeiten getestet. Und ob sie über genügende Deutschkenntnisse verfügen.

Wer den Test bestanden hat, arbeitet nun an der sogenannten Textilstrasse. Und kontrolliert, reinigt und verpackt Kleider und Schuhe, an denen Zalando-Kunden keinen Gefallen gefunden haben. Gearbeitet wird in zwei Schichten zu jeweils achteinhalb Stunden.