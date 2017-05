Sie sind winzig, fast unsichtbar. Dafür können sie riesige Probleme verursachen und böse Krankheiten wie Borreliose übertragen oder eine Hirnhautentzündung auslösen. Besonders bedenklich: Zecken sind dieses Jahr schon besonders aktiv, bei Temperaturen ab sieben Grad. Die lästigen Viecher wurden bereits ab der zweiten Hälfte Februar gemeldet. Mit den ersten milden Temperaturen sind sie aufgetaut und fanden Mäuse, die ihnen als Wirte dienen.

Norbert Satz (69), Arzt für Zecken-Erkrankungen, bestätigt: «Dieses Jahr hat es sehr viele Zecken.» Der Grund für die Invasion der Blutsauger liegt beim kalten Winter. Der Zecken-Papst erklärt: «Im Herbst saugen sich die Tierchen das letzte Mal richtig voll, bevor sie bei tiefen Temperaturen in die für sie wichtige Winterstarre fallen, in der sie tiefgefroren werden. So sparen sie Energie. In milden Wintern werden sie dezimiert.»

Alte Faustregel: Je besser das Wetter, desto mehr Bisse

«Den Zecken kommt entgegen, dass viele Leute beim warmen Wetter leicht bekleidet in den Wald gehen und unvorsichtig sind», sagt der Arzt. Dabei ist der Holzbock die häufigste Zeckenart in Europa. Er bevorzugt Laubwälder mit üppigem Unterholz, Waldränder und -wege und lauert auf niedrig wachsenden Pflanzen auf Beute. Von dort lässt er sich von vorübergehenden Zwei- und Vierbeinern abstreifen. Angezogen werden die Parasiten vom Geruch.

Die meisten Erreger tragen ausgerechnet die kleinsten Zecken in sich, die sogenannten Nymphen. Sie sind nur einen halben Millimeter gross und haben schon mehrere Wirte gehabt.

Zecken fühlen sich ausser in den Bergregionen in der Schweiz fast flächendeckend wohl. Sie kommen bis auf einer Höhe von circa 1500 Metern über Meer vor. Jede dritte Zecke trägt den Borreliose-Erreger in sich, und es werden immer mehr. Gegen Borreliose kann man sich, im Gegensatz zur Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), welche eine Hirnhautentzündung auslösen kann, nicht impfen. Vorsicht ist also die beste Medizin.