Zürcher Polizei-Detektiv im Wiesn-Einsatz packt aus: Die dreisten Maschen der Oktoberfest-Diebe

BLICK: Warum gibt es auf dem Oktoberfest so viele Taschendiebe?

C. M.*: Das Oktoberfest ist ein wahres Paradies für Taschendiebe. Überall, wo es eine Menschenmasse gibt, fühlt sich ein Taschendieb wohl. Denn er kann schnell klauen und schnell in der Masse verschwinden. Dafür muss er auch kein Profi sein.

Welche Tricks wenden die Diebe auf der Wiesn vor allem an?

Es gibt zwei klassische Fälle: Die Diebe halten Ausschau nach Handtaschen, die unter die Bänke gestellt worden sind. Denn viele Frauen stellen ihre Handtaschen auf den Boden, während sie auf den Bänken tanzen oder singen – so vergessen sie ihre Tasche. Viele Diebe nehmen gleich die ganze Handtasche mit, manche fischen aber das Portemonnaie oder das Smartphone heraus. Dann gibt es noch die sogenannten Schläferdiebe auf der Wiesn. Sie beklauen die, die betrunken rumliegen. Die Schlafenden sind ein gefundenes Fressen, denn sie merken gar nichts.

Gibt es noch andere Tricks?

Zum Beispiel den Antänzer-Trick. Diesem Phänomen begegnen wir am häufigsten ausserhalb des Festgeländes, auf dem Weg zum Bahnhof. Frauen tanzen betrunkene Männer in den Seitengassen an, umarmen sie, und in einem Moment der Unaufmerksamkeit entwenden sie das Portemonnaie.

Gibt es ein Profil des typischen Diebes?

Es gibt junge und alte Täterschaften. Viele der Taschendiebe sind Gelegenheitsdiebe: Sie stecken alles ein, was gerade rumliegt. Dann gibt es aber auch Gruppierungen, die sind professionell. Die kommen nur auf die Wiesn, um so viel Profit wie möglich zu machen – das sind eben richtige Banden.

Erkennen Sie die Diebe bereits von weitem?

Nein, das geht nicht. Es sind viel zu viele Leute auf dem Oktoberfest.

Was ist die grösste Herausforderung bei einem solchen Einsatz?

Das Schwierigste ist, die Täter in der Masse zu finden. Aber die jahrelange Erfahrung macht sich bezahlt.

Wie verläuft ein normaler Einsatz?

Manche Polizisten sind in Zivil, andere aber auch mit Uniform unterwegs. Welche Taktik wir anwenden, kann ich natürlich nicht verraten.

Wie viele Diebe haben Sie dieses Jahr schon erwischt?

Die genaue Zahl kenne ich nicht, aber es sind schon ein paar.

In welchem Jahr haben Sie am meisten Taschendiebe festgenommen?

Ich erinnere mich an das Jahr 2013. Da haben wir etwa 80 Festnahmen gemacht. Das ist mein Rekord in den letzten sechs Jahren.

Wie kann ich als Wiesn-Besucher verhindern, dass ich beklaut werde?

Ich persönlich empfehle, keine Wertgegenstände auf das Oktoberfest mitzunehmen und auf die Sachen aufzupassen. Am besten nimmt man so wenig wie möglich mit: Nur ein kleines Portemonnaie mit Bargeld. Viele Frauen nehmen ihre Handtasche mit, in denen quasi ihr ganzes Leben steckt. Es ist klar, dass dann alles weg ist. Ein Smartphone sollte man auch nicht mitnehmen. Besser ist ein günstiges Prepaid-Handy. Aber wer macht das schon – jeder fotografiert ja mit den Geräten.

Was soll man tun, wenn man doch zum Opfer wird?

Ich empfehle immer, eine Anzeige zu machen. Wenn ein Dieb jemanden beklaut und weg ist, sieht man ihn zwar meist nie wieder. Aber bei allen, die in flagranti ertappt werden, können wir andere Geschädigte kontaktieren und ihnen die Wertsachen zurückgeben. Meistens nehmen die Diebe aus den Portemonnaies nur das Bargeld, der Rest wird entsorgt – samt Kreditkarten.