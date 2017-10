Zürcher Polizei sagt Chaoten den Kampf an – und nimmt GC und FCZ in die Pflicht: «Öffentlicher Raum darf kein Schlachtfeld werden»

Der Zürcher Polizeivorsteher Richard Wolff wollte ein starkes Zeichen gegen Fussball-Chaoten setzen. Nach den Ausschreitungen am Derby vom letzten Wochenende liess er gestern die Klubchefs von FCZ und GC antraben. Am Freitag wollte er dann zusammen mit den Präsidenten Ancillo Canepa und Stephan Anliker medienwirksame Einigkeit demonstrieren. Daraus wurde nichts.

An der Pressekonferenz, an der die Resultate des Austauschs verkündet wurden, tauchten die beiden Klub-Bosse nicht auf. Also musste der einsame Wolff selber verkünden: «Zwischen den Klubs und mir herrscht grosse Einmütigkeit.» Trotzdem gab der Stadtrat zu: Es wäre schon ein schönes Bild gewesen, wären die beiden Herren aufgetaucht. «Warum sie nicht hier sind, müssen Sie sie selber fragen.»

Polizeiaufgebot erhöhen

Konkret gab es wenig Neues. Wolff unterstrich, dass Gewalt im öffentlichen Raum nicht akzeptiert werde. Dass man den Verletzten der Schlacht vom letzten Wochenende gute Besserung wünsche. Die verletzte Polizistin habe fast das Augenlicht verloren, befinde sich nun aber auf dem Weg der Besserung. Und Wolff verkündete, dass man ein Expertengremium einberufen werde. Ziel: Erfahrungen im Bereich Fanarbeit und Gewaltprävention diskutieren.

Immerhin: Wenn am Samstag der FC Basel in Zürich gastiert, werde man das Polizeiaufgebot im Vergleich zum Derby vom letzten Wochenende zusätzlich erhöhen, so Wolff. Zudem gebe es mehr Kontrollen, und die Einsatzzeiten der Polizisten werden vor und nach dem Spiel verlängert.

Die beiden Klubs liessen von einer Kommunikationsagentur eine gemeinsame Medienmitteilung verschicken, in der man zumindest schriftlich grundsätzliche Einigkeit mit der Stadt bekundete und die Gewalttaten verurteilte: «Die Präsidenten des FCZ, Ancillo Canepa, und von GC, Stephan Anliker, versichern den Behörden ihre volle Bereitschaft zur Kooperation zu, dort wo es in Bezug auf die Kompetenzen der Klubs möglich ist, weitere Massnahmen zu treffen», heisst es da. Aber: «Die beiden Fussballvereine haben diesbezüglich weder die Kompetenzen noch andere regulative Möglichkeiten, an diesen Tatorten gegen Ausschreitungen einzuwirken.» Konkret: Für Ausschreitungen ausserhalb des Stadions fühlt man sich nicht verantwortlich. Für Stadtrat Wolff «einer der Punkte, über die wir noch länger sprechen müssen».

«Klubs sind nicht nur im Stadion verantwortlich»

Redebedarf besteht. Denn die Gewalt findet immer öfter ausserhalb der Stadien statt. Am letzten Wochenende begannen die Krawalle schon Stunden vor dem Spiel und dauerten bis in die Nacht – teilweise weit von der Sportstätte entfernt. Wolff meint dazu: «Ich bin der Meinung, dass die Klubs nicht nur im Stadion verantwortlich sind – sondern überall, wo sie involviert sind.» Für ihn ist klar: «Wir dürfen nicht zusehen, wie der öffentliche Raum zu einem Schlachtfeld wird. Die Bevölkerung soll keine Angst haben müssen, auf der Strasse zwischen zwei Gruppierungen zu geraten. Da muss die Polizei eingreifen.»