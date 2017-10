Zürcher Unispital hat Angst vor Schadenersatzklagen: Amis und Kanadier sind «not welcome»

Schweizer Spitäler buhlen um ausländische Medizintouristen, denn die zahlen oft mehr als Schweizer. Und sie haben häufig extravagante Sonderwünsche – die kann man ihnen dann wieder teuer in Rechnung stellen. Auch das Universitätsspital in Zürich (USZ) verzeichnet eine steigende Zahl von internationalen Patienten (SonntagsBlick berichtete).

Auf eine spezielle Kategorie kann man in Zürich aber verzichten: Amerikaner und Kanadier sind «not welcome»! Zumindest, wenn es um im Voraus planbare Opera­tionen geht. Das Zürcher Unispital bestätigt Recherchen von SonntagsBlick: «Patienten, welche die US- oder kanadische Staatsangehörigkeit besitzen, aber keinen Wohnsitz in der Schweiz haben, werden für elektive ambulante oder stationäre Behandlungen nicht aufgenommen.»

Elektive Behandlungen ist Ärztelatein und bedeutet nichts anderes als planbare Operationen. Bei Notfällen würden selbstverständlich alle behandelt, betont das Unispital.

Doch weshalb verzichten die Zürcher auf gut betuchte Amis und Kanadier?

Klagen gehen in den USA in die Millionen

Immerhin arbeiten am USZ einige Medizinkoryphäen. Reiche Ausländer greifen gern tief in die Tasche, um von ihnen operiert zu werden. «Das Risiko kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass das USZ mit Schadenersatzforderungen konfrontiert wird.» Mit anderen Worten: Pfuschen die Ärzte, können die Amerikaner das USZ verklagen. Und solche Schadenersatzklagen gehen in den USA schnell in die Millionen.

Kommt dazu: Das USZ ist ein öffentliches Spital, der Kanton Zürich würde möglicherweise mit­hineingezogen. «Die Regelung besteht schon seit einigen Jahren und wird immer wieder überprüft», schreibt das USZ. Andere Unispitäler sind weniger vorsichtig. Amerikaner und Kanadier könnten also ohne weiteres ans Unispital Basel ausweichen.