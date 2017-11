Zuger Erdbeben-Mysterium: «Komisch, wir haben nichts gespürt»

Seltsame Sache. Aus der ganzen Schweiz erreichten uns nach dem gestrigen Beben besorgte Lesermeldungen. Nur Neuägeri blieb stumm. Anwohnerin Martina Müller (31) bestätigte die unheimliche Stille: «Wir wohnen ja unmittelbar nebenan, und die ganze Nachbarschaft hat um 10.22 Uhr nix gespürt oder gehört», sagt die Mutter dreier Kinder. «Das ist doch sehr komisch! Wir sollten es doch am heftigsten spüren?»

Finden wir auch – und fragten beim Erdbebendienst der ETH nach. «Bei einem Ereignis wie gestern in Zug treffen die Wellen aufgrund der Tiefe des Bebens von 32 km gleichmässiger und weniger gebündelt auf die Oberfläche als bei einem flachen Beben», erklärt Sprecherin Michèle Marti.

«Ich will nun eine Erdbebenversicherung»

«Dies hat zur Folge, dass das Beben am Epizentrum nicht viel besser gespürt wird als andernorts. Der zusätzlich beobachtete Effekt, dass das Beben vorwiegend in nördlicher und nordwestlicher Richtung verspürt wurde, hängt mit dem in diesem Gebiet weicheren, sedimenthaltigeren Gestein der Molasse zusammen, das die Wellen verstärkt.» Aha!

Für Müller ist klar: «Ich kümmere mich um eine Erdbebenversicherung.»