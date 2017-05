Zur Eröffnung des 24. Restaurants in Zürich: Starbucks lockt Kunden mit Gratis-Kaffee

Die US-Kaffeehauskette Starbucks konkurrenziert sich selbst. Nur 149 Meter neben der nächsten Filiale eröffnet am Donnerstag das Starbucks im Zürcher Bahnhof Stadelhofen. Um Kunden anzulocken, wird der Kafferiese spendabel. Und offeriert Frühaufstehern ein Gratisgetränk.

Wer die neue Filiale zwischen 5.45 und 9 Uhr besucht, erhält ein Getränk nach Wahl. Davon ausgenommen seien Getränke in Flaschen. Zwar nicht gratis, aber «speziell auf die Bedürfnisse der Schweizer Konsumenten abgestimmt» gibt es Gipfeli, Birchermüesli und Smoothies, teilt Starbucks mit.

Starbucks will weiter wachsen

«Das Starbucks Stadelhofen zeigt, dass wir in der Schweiz weiter wachsen möchten», sagt Andrew Simmonds von Starbucks Schweiz. Das neue Kaffeehaus sei die 61. Filiale in der Schweiz und die 24. in Zürich. Mit der Eröffnung werden 13 Mitarbeiter eingestellt.

Geht das gut? Die neue Filiale im Bahnhof Stadelhofen liegt nur zwei Gehminuten vom Starbucks in der Buchhandlung Orell Füssli an der Theaterstrasse 8 entfernt. Diese Filiale wiederum ist nur 260 Meter weit weg vom nächsten Standort am Limmatquai 4. Wie viele Filialen Zürich noch verträgt, wollte Starbucks nicht kommentieren. Auch nicht, ob an anderen Orten Schliessungen von Kaffeehäusern geplant sind. (bsh)