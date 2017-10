Zurich hat ein Herz für Porsche-Fahrer mit Bleifuss: Jetzt kommt die Raser-Versicherung

Wer einen Porsche sein Eigen nennt, der fährt den Sportwagen auch gerne richtig sportlich. Und drückt aufs Gaspedal. Von Vorteil auf einem abgesperrten Flugplatz oder einer offiziellen Rennstrecke. Sonst wirds in Sachen Bussen so richtig teuer – und der Fahrausweis ist schneller weg, als der Renner aus Zuffenhausen (D) von null auf hundert beschleunigt.

Wer mit seinem Porsche etwa eine Runde auf dem Nürburgring drehen will, kann dazu eine spezielle Police abschliessen. Eine Kasko-Zusatzversicherung für das rassige Fahren auf Rennstrecken kostet mindestens 200 Euro. Weiter kann der Porsche-Besitzer einen Kaufinteressenten für eine private Probefahrt versichern. Denn der will bei einer Probefahrt schliesslich wissen, was wirklich unter der Haube steckt. Kosten dafür: 13 Euro.

Alles wird online abgewickelt

Zudem kann man temporär den Selbstbehalt im Falle eines Unfalls ausschliessen. Auch wenn man einen legendären Porsche 911 mit Diesel betankt oder den Schlüssel verliert, übernimmt das die Kurzzeitversicherung. Sie kann für 24 Stunden bis hin zu 28 Tagen abgeschlossen werden. Von der Buchung bis zur Abwicklung allfälliger Schäden läuft alles online ab.

Schweizer Porsche-Fans müssen sich aber wohl noch eine Weile gedulden. «Zurich Schweiz steht regelmässig mit Kollegen anderer Ländervertretungen in Kontakt und prüft, welche neuen Produkte gegebenenfalls auf dem Schweizer Markt lanciert werden können», sagt eine Sprecherin zu BLICK.

Die Nachfrage wäre sicher vorhanden. Die Schweiz weist eine hohe Porsche-Dichte auf. Doch: «Aktuell ist keine Ausweitung des neu lancierten Porsche-Angebots von Zurich Deutschland auf die Schweiz geplant», erklärt die Versicherung.