Zurück in der weltweiten Finanzplatz-Top-Ten: Zürcher Banker sind wieder wer!

Zurück in der weltweiten Finanzplatz-Top-TenZürcher Banker sind wieder wer!

Zürich gehört zu den zehn wichtigsten Finanzplätzen der Welt. Die Banker-Stadt an der Limmat bleibt die Nummer zwei in Europa – und liegt somit noch immer vor Frankfurt a.M. (D).

vor 43 Minuten

