«Zurückhaltung der Investoren»: Alpiq verkauft Wasserkraft doch nicht

Der Energiekonzern Alpiq hat im ersten Halbjahr 14,6 Prozent mehr umgesetzt als in der Vorjahresperiode, aber einen Verlust von 109 Millionen Franken eingefahren. Das teilte der Konzern am Montagmorgen mit. In der Vorjahresperiode standen unterm Strich nur zwei Millionen Franken Verlust, also 54,5 Mal weniger!

«Öffnung des Wasserkraftportfolios sistiert»

Jasmin Staiblin, CEO von Alpiq, dürfte mit dem Ergebnis des ersten Halbjahres nicht zufrieden sein. Und auch nicht mit dem Verkauf von Stauseen und Wasserkraftwerken: «Die Öffnung des Wasserkraftportfolios ist sistiert», schreibt das Unternehmen. Auf Deutsch: Der Verkauf ist gestoppt.

Wasserkraft-Verkauf sollte Abhängigkeit von Strompreisen senken

Diesen hatte Alpiq nach einem Verlust von 830 Millionen Franken im Jahr 2015 noch im März 2016 gross angekündigt. Die Hälfte des Wasserkraftportfolios, das von Zervreila ob Vals GR bis zum Bauwerk Grande Dixence im Wallis reicht, sollte abgestossen werden.

Mit dem Verkauf wollte Alpiq die Abhängigkeit von den Strompreisen an den Grosshandelsmärkten reduzieren und damit die defizitäre Wasserkraftproduktion wieder auf eine zukunftsfähige Basis stellen. Denn an den Märkten wird seit Jahren weniger für Strom aus Wasserkraft bezahlt, als dessen Herstellung kostet.

Unwägbare Risiken und politische Diskussionen

Nach wenigen Monaten waren schon 20 Angebote eingegangen. Alpiq zeigte sich sogar offen für einen Verkauf an Interessenten aus China. Doch offenbar war kein Angebot gut genug für den Energiekozern mit Sitz in Olten SO und Lausanne. Oder die Investoren selbst machten einen Rückzieher.

«Für die Sistierung ausschlaggebend waren die für die Transaktion festgelegten drei Kriterien – Preis, vertragliche Konditionen und Transaktionssicherheit – welche nicht kumulativ erfüllt wurden», schreibt Alpiq. Potenzielle Investoren seien zurückhaltend und nicht bereit gewesen, anteilig unwägbare Risiken mitzutragen.

Zu diesen Risiken komme, schreibt Alpiq, die politische Diskussionen über regulatorische Sofortmassnahmen hinzu. So hatte der Nationalrat im Mai zwar neue gesetzliche Grundlagen für den Um- und Ausbau der Stromnetze durchgewunken, dabei aber abgelehnt, Soforthilfen für Wasserkraft einzubauen.