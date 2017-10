Der gestrige Münchner «Tatort» machte seinem Namen alle Ehre. Mit der Folge «Hardcore» tauchten die Macher in die Welt der Pornos ein – und liessen dabei kein schmutziges Detail aus. Auf Twitter wird über die Folge heiss diskutiert. Viele User fragen sich, was die zahlreichen Abkürzungen der Sexpraktiken bedeuten, und zeigen sich ratlos.

Bereits zu Beginn des Films warnt der offizielle Twitter-Account der Krimireihe: «Vokabular, das ihr für den heutigen ‹Tatort› brauchen werdet: Milf, DP, Bukkake, Gangbang, ATM. Bitte vorbereiten.»

«Ich bereue, dass ich ATM gegoogelt hab»

So denken beim Begriff ATM viele Zuschauer zunächst an einen Geldautomaten. «Was ist denn jetzt ATM?», fragt ein User ratlos. Er werde nun Geldautomaten in englischsprachigen Ländern immer in einem anderen Licht sehen, schreibt ein weiterer Nutzer. «Ich bereue, dass ich ATM gegoogelt hab. Vor dem Abendbrot», so eine Zuschauerin.

«Ich habe absolut keine Ahnung, von was die da reden»

Auch der Begriff Bukkake ist dem Grossteil des TV-Publikums offenbar nicht geläufig. «Bukkake bei Wikipedia nachgeschlagen. Versuche nun an Hundewelpen und Blumenwiesen zu denken», kommentiert eine Twitter-Userin. «Gangbang oder Bukkake. Ich habe absolut keine Ahnung, von was die da reden», schreibt ein Zuschauer. «Bukkake und ATM – man lernt nie aus, danke Google!» Ein User meint: «Bin gespannt, wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen den älteren Zuschauern des ‹Tatorts› gleich erklärt, was Bukkake ist.»

Ein anderer User fordert Unterstützung von den Machern: «Gangbang, Cumshot und Bukkake. Wo bleiben die Begriffserklärungen für den durchschnittlichen ‹Tatort›-Zuschauer?» Ein Zuschauer trifft den Nagel auf den Kopf: «Ich denke, dass viele Freund Google fragen mussten, um zu verstehen, von was die reden.»

Tatsächlich zeigt die Statistik, dass Begriffe wie Bukkake oder ATM zur Sendezeit des «Tatorts» auffällig oft gegoogelt wurden. Um 21.20 Uhr ist in der Schweiz besonders ein Anstieg des Suchbegriffs ATM zu erkennen. (kad)