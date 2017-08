Zwei Monate zu lang im Migros-Tiefkühler: Fondue Schlimmoise

Am 12. August geht BLICK-Leser S.* in die Migros-Filiale am Zürcher Albisriederplatz. Mit mächtig Appetit. Doch der vergeht ihm, als er in die Tiefkühltruhe schaut.

Denn die Fleisch-Mischung für Fondue Chinoise, die er sich kaufen will, hat das Verfallsdatum Juni 2017! Das Fleischprodukt dürfte also seit Wochen schon nicht mehr verkauft werden. S. schiesst Beweisfotos.

«Kontrollprozess hat versagt»

BLICK konfrontiert die Migros-Genossenschaft Zürich mit den Bildern. Die Antwort: «In diesem Fall hat offenbar ein Kontrollprozess versagt», so Sprecher Francesco Laratta. Die Genossenschaft selbst sei dafür nicht verantwortlich. Es handle sich um einen Bewirtschaftungsfehler.

Anders gesagt: Die Filiale ist schuld, wenn bei Bewirtschaftung und Kontrolle der Tiefkühlprodukte etwas schiefläuft.

«Mir ist der Appetit auf Fondue Chinoise vergangen»

«Die abgelaufenen Produkte in der Filiale am Albisriederplatz wurden umgehend entfernt», so Sprecher Laratta. Falls ein Kunde ein abgelaufenes Produkt gekauft habe, werde der Verkaufspreis erstattet.

S. ist davon nicht betroffen. «Mir ist der Appetit auf Fondue Chinoise gänzlich vergangen!», sagt S. zu BLICK. Bei ihm kam etwas anderes auf den Tisch: Raclette.

* Name der Redaktion bekannt