Zwei Mulden voll Abfall rausgeholt: Taucher finden Pistole und Munition im Zürichsee

Einmal pro Jahr sucht eine Gruppe von Tauchsport Käser freiwillig im Zürichsee nach Abfall. Letzten Sonntag war es wieder so weit. 30 Wassersportler sprangen beim Zürcher Bellevue in den See – und machten eine Entdeckung der besonderen Art. «Wir haben eine echte Pistole gefunden – die war so gross wie eine Handfläche», sagt ein Abfall-Taucher zu BLICK. Eine Patrone sei auch dabei gewesen.

Bei solch speziellen Funden gehe das Tauchsport-Team behutsam vor. Vorerst markiere der Taucher den Fundort mit einer Boje, schliesslich werde er der Polizei gemeldet. «Die entscheiden dann, ob wir selber die Waffe bergen oder ob es die Seepolizei macht.»

Panzergranate musste vom Militär gesprengt werden

Am Sonntag haben die Taucher die Pistole und die Patrone selber geborgen. Letztes Jahr dagegen musste die Armee kommen. Die Taucher hatten eine Panzergranate gefunden. «Die wurde dann vom Militär geborgen und anschliessend gesprengt», erzählt der Taucher weiter.

Nebst der Waffe und dem vielen Müll habe Tauchsport Käser am Sonntag auch ein teures E-Bike, mehrere Velos und einen Einkaufswagen vom Seegrund geborgen. Insgesamt habe das Team «zwei Riesen-Mulden» mit Abfall füllen können.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt gegenüber BLICK den Fund der Waffe und der Munition. Abklärungen dazu laufen. (na)