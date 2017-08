Zwei Polizisten in Thun verletzt: FCB-Fans attackieren Zivilpolizisten

Am Samstagabend fand in Thun das Fussballspiel zwischen dem FC Thun und dem FC Basel statt. Im Anschluss an das Spiel griffen mehrere vermummte Personen beim Bahnhof in Thun zivile Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern an.

Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, warfen die Angreifer zuerst beim Bahnhofsplatz eine Fahnenstange in Richtung der Polizisten. Eine Beamtin sei dabei am Kopf getroffen worden. Anschliessend seien die Chaoten mit Pfefferspray auf die Polizisten losgegangen und hätten Schläge und Fusstritte ausgeteilt.

Auch hier wurde ein weiterer Polizist verletzt. Weitere hätten wegen des Pfeffersprays über Atembeschwerden geklagt. Die Polizei hat Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. (stj)