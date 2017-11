Zwei Verletzte bei Kranwagen-Crash in Unterführung: Frauenfelder «Deppen-Falle» schnappt wieder zu

Die Bahnhofsunterführung in Frauenfeld wird für Lieferwagenfahrer immer wieder zum Hindernis. Mit 2,70 Metern Höhe für manche Lieferwagen eben nicht hoch genug. «Nicht überall, wo Sie mit dem PW locker durchpassen, gilt das auch für den Lieferwagen», hatte die Kantonspolizei Thurgau bereits im März diesen Jahres auf ihrer Facebook-Seite gewarnt.

Diese Erfahrung musste abermals ein 36-jähriger Chauffeur am Donnerstagnachmittag, um kurz vor 14 Uhr, machen. Er war mit seinem Kranwagen auf der Rheinstrasse in Richtung Rosenegg-Kreisel unterwegs. Der 36-Jährige übersah die Tafel mit der Höhenbegrenzung und krachte in die Unterführung, wie die Kantonspolizei Thurgau auf Anfrage von BLICK bestätigt.

Bei dem Unfall wurde nebst dem Fahrer auch der 18-jährige Beifahrer verletzt. Die beiden mussten von der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Bei dem Crash mit der Unterführung entstand ein Sachschaden von mehreren 10'000 Franken.