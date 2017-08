Zwischen zwei Lastwagen und einem weissen Lieferwagen ist es heute Morgen vor der Einfahrt in den Uetlibergtunnel zu einem heftigen Unfall gekommen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt und mussten ins Spital gebracht werden.

Gegen 7.45 Uhr fuhr ein Lkw auf der A3 von Wollishofen her kommend Richtung Tunnel. Aus noch ungeklärten Gründen geriet das leere Fahrzeug in einer Rechtskurve ins Schleudern, krachte in die Lärmschutzwand am Strassenrand und prallte dann in einen mit Erde beladenen Sattelschlepper, der von Chur her ebenfalls auf die Westumfahrung eingebogen war. Auch in den Unfall verwickelt wurde ein weisser Lieferwagen.

Wie die Zürcher Kantonspolizei mitteilt, mussten die beiden LKW-Fahrer, ein 28-jähriger und ein 31-jähriger Schweizer, zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Der Fahrer des Lieferwagens blieb unverletzt.

Weiträumige Umfahrung empfohlen

Durch den heftigen Aufprall wurden die Lärmschutzwand und die Leitplanke auf der A3 stark beschädigt. Brocken der Wand stürzten sogar von der Brücke auf den darunter liegenden Sihluferweg.

Der Unfall löste bei den Rettungskräften und der Polizei ein Grossaufgebot aus. Die Rampe zur Westumfahrung ist zurzeit gesperrt. Der Verkehr von der Brunau Richtung Basel wird zurzeit einstreifig geführt. Laut Viasuisse könnte die Sperrung noch bis 13 Uhr andauern.

Aktuell staut sich der Verkehr stadteinwärts von Thalwil bis Wiedikon. Der Zeitverlust beträgt dort rund eine Stunde. Die Einfahrt Wollishofen ist gesperrt. Nach Möglichkeit sollte das Gebiet weiträumig umfahren werden. (cat)