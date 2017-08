Zweimal gegen Leitplanke geknallt: Lambo-Crash auf A13

Es ist ein trauriges Bild. Ein Lamborghini Huracán Spyder ist nach einem Unfall kurz nach 15 Uhr auf der A13 Richtung Sargans ein Fall für den Schrottplatz. Neben dem Lambo war ein zweites Fahrzeug beteiligt, wie die Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage mitteilte. Aber: Verletzte gibt es keine.

Ein BLICK-Leser ist vor Ort. «Eine junge Frau und ein junger Mann standen in der Nähe des Lambo. Den Unfall-Schock hat man ihnen angesehen. Sie hat fürchterlich geweint, während er aufgelöst mit der Polizei gesprochen hat», sagt er zu BLICK. «Der Lambo sah total zerstört aus. Das andere Fahrzeug hatte dagegen nur wenig abbekommen, stand auf dem Pannenstreifen.» Ausserdem: «Ich habe ein grosses L auf dem anderen Fahrzeug gesehen.» Hat ein Jung-Lenker Schuld an dem Lambo-Crash?

Die Ursache für den Unfall muss nun ermittelt werden. Klar ist nur: Der Lambo ist zweimal in die Leitplanke gekracht. Das erste Mal in die rechte Leitplanke, dann in die Mittelleitplanke. (jmh)