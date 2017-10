Zwischen Herausforderung und Überforderung: «Wir brauchen mehr Selbstvertrauen»

Auch heute schrecken von Männern dominierte Berufe noch viele Mädchen ab. Doch es gibt durchaus junge Frauen, die sich dem entgegensetzen: Politikerinnen, Sportlerinnen, Autorinnen – für sie ist eine steile Karriere nicht mehr nur Männern vorbehalten. Mit viel Enthusiasmus stürzen sich junge Frauen in die Arbeitswelt, wollen lernen und mitwirken.

Genau das wollte ich auch. Mit 19 Jahren frisch aus dem Gymnasium und rein in die Arbeitswelt. Mein Ziel: der Einstieg in den Journalismus. Im Sommer dieses Jahres durfte ich dann ein Praktikum in der BLICK-Redaktion antreten. Für mich ein absoluter Traumjob: Täglich kann ich Artikel schreiben und publizieren, lerne dazu und habe obendrein noch Spass dabei.

Auch um mich herum sehe ich viele gleichaltrige Frauen, die den Berufseinstieg wagen – nicht wenige davon in einem männerdominierten Umfeld. Die Chancen, als junge Frau auch in solchen Berufen Karriere zu machen, stehen gar nicht schlecht: Auch wenn in der Geschäftsleitung der grossen Schweizer Unternehmen nur ein sehr kleiner Prozentsatz Frauen sind, gibt es durchaus genug Firmen, die jungen Einsteigerinnen eine Chance geben.

Ein Feedback kann Wunder bewirken

Doch bekanntlich ist aller Anfang schwer. Auch im jungen Erwachsenenalter fühlen sich viele Frauen noch unsicher, was im Berufseinstieg die wohl grösste Hürde ist: Wer in die Arbeitswelt einsteigt, wird mit Erwartungen konfrontiert. Auch ich habe mir manchmal nicht zugetraut, was von mir verlangt wurde. Das fehlende Selbstvertrauen gekoppelt mit fehlender Erfahrung – eine Herausforderung wird schnell mal zur Überforderung.

Meist sind sich Mitarbeiter und Vorgesetzte dessen zwar bewusst. Und doch fehlt im hektischen Arbeitstag oft die nötige Zeit, um auf die jungen Einsteigerinnen einzugehen. Bei mir hat häufig schon ein kleines Feedback Wunder bewirkt: Ich wusste, was ich richtig gemacht habe und was nicht. Das hat mich motiviert und steigerte letztendlich auch mein Selbstvertrauen. Genau diesen Antrieb braucht man als junger Berufseinsteiger, um dazuzulernen und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Denn was man gerne macht, macht man bekanntlich auch am besten.