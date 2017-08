7. Staffelfinale von «Game of Thrones»: Die Drachen sind gelandet

Für Fans des Fantasy-Hits «Game of Thrones» ist die Nacht von heute auf morgen wie Weihnachten und Ostern zusammen. Denn mit «The Dragon and the Wolf» feiert die aktuelle Saison ihr grosses Finale. Und das im wahrsten Sinne: Die Episode – am Montag auch auf RTS zu sehen – wird mit 80 Minuten die längste aller bisherigen Folgen sein. Die achte und letzte Staffel soll erst 2018 oder gar 2019 fertig werden.

So manch ein Fan hofft, dass die Serie in dieser Zeit zu alter Stärke zurückfindet. Denn in den vergangenen Wochen hat sich Unmut breitgemacht. Wurden die Abenteuer von Daenerys Targaryen, Jon Snow und Co. bisher von Kritik und Publikum gleichermassen euphorisch gefeiert, vermissen viele Hardcore-Fans in Staffel sieben den ursprünglichen Geist der Show. In den sozialen Netzwerken und auf einschlägigen Fansites mehren sich Stimmen, die den neuen Folgen Einfallslosigkeit, Klamauk oder Kommerz vorwerfen. Und das nicht nur, weil Schmusesänger Ed Sheeran einen Gastauftritt hat. Auch sonst ist «Game of Thrones» für ­viele nicht mehr das abgefahrene Spektakel von früher. So meinte das Fanportal «Gamestar» kürzlich ernüchtert: «Folge sechs von Staffel sieben ist die erste, die uns so richtig enttäuscht hat.»

Mehr Tempo, aber weniger ­Logik bei der Handlung

Tatsächlich gleicht die einst unberechenbare Serie über «Titten und Drachen» (Darsteller Ian McShane) immer stärker einem normalen Hollywood-Blockbuster. Sorgte in früheren Staffeln der unerwartete Tod von beliebten Figuren für deftige Überraschungsmomente, kann man sich mittlerweile entspannt zurücklehnen: Die Fantasy-Serie ist bodenständig geworden. Die Guten gewinnen, bleiben am Leben oder werden – wie im Fall von Teenie-Schwarm Jon Snow (Kit Harrington) – notfalls sogar von den Toten zurückgeholt. Auch Brüste oder Genitalien sieht man kaum mehr. Dafür hat die Handlung an Tempo, nicht aber an Logik zugelegt. Wie so oft im Mainstream-Kino.

Die Erklärung dafür ist simpel. Statt Serienschöpfer George R. R. Martin kümmern sich mittlerweile normale Drehbuchschreiber unter der Leitung der Produzenten David Benioff und D. B. Weiss um «Game of Thrones». Martin ist ein genialer Erfinder fantastischer Welten – aber auch ein lausiger Vollender. Seit Jahren werkelt der Autor am Schluss für «A Song of Fire and Ice». Inzwischen hat die Serie die «GoT»-Vorlage überholt. Deshalb diktiert nun die Produktionsfirma, wer wann den Eisernen Thron besteigt. Das muss nicht immer nur ein Nachteil sein. Während Martin lieber 20 neue Schauplätze und Figuren einführt, bevor er eine Handlung abschliesst, machen die Produzenten Nägel mit Köpfen. Längst überfällige Konflikte werden vorangetrieben, Schurken zur Rechenschaft gezogen, Kriege gewonnen oder verloren. Staffel sechs wurde so – auch schon ohne Martins Mitwirken – zum Highlight. Nun jedoch scheinen es die Produzenten übertrieben zu haben. Kitsch, Romantik und Logiklöcher haben viele Fans der ersten Stunde verärgert. Auch die frühere Kauzigkeit von «GoT» fehlt. Um die Story voranzutreiben, kommen in den neuen Folgen fast nur noch Hauptfiguren vor. Nicht selten sogar in der gleiche Szene.

Landet «Game of Thrones» in der «Tatort»-Falle?

Die Anbiederung an den Mainstream ist kein Zufall. Die Serie stellt inzwischen mit jeder Staffel neue Reichweitenrekorde auf. Die Darsteller gehören zu den bestbezahlten der Welt, die Show ist ein globales Phänomen.

Damit die Rechnung für den Pay-TV-Channel HBO aufgeht, müssen die Massen bei der Stange gehalten werden. Bloss läuft «Game of Thrones» so Gefahr, «in der ‹Tatort›-Falle zu landen», wie die «FAZ» schreibt. Dann nämlich, wenn aus einer innovativen Show ein «Routine-Programm für Abo-Kunden» wird. Titten hätten da nicht mehr viel verloren – und auch Höhenflüge von Drachen wären reine Fantasie.