Alle Jahre wieder ... «Das Finale beim ESC ist für uns Pflicht»

Am 11. Mai 2017 gabs lange Gesichter bei der Schweizer ESC-Delegation in Kiew: Trotz intensiver Bemühungen haben es Timebelle nicht ins Finale des Eurovision Song Contest geschafft – wie auch die beiden vorherigen Schweizer Teilnehmer, Rykka (2016) und Mélanie René (2015). Das Ziel für nächstes Jahr ist für Reto Peritz (44), Delegationschef und Bereichsleiter Show beim SRF, darum klar: «Das Finale ist für uns Pflicht!»

«Eine nationale Tragödie»

Damit das auch klappt, wurde einiges an den Regeln geschraubt und mit anderen Teilnehmernationen geredet, die erfolgreiche schwedische Delegation sogar für einen Workshop eingeflogen: «2010 qualifizierten sich die Schweden nicht fürs ESC-Finale, was eine nationale Tragödie war. Daraufhin haben sie einiges in der Vorentscheidung geändert. Für uns war es interessant, ihre Gedanken zu verstehen und zu sehen, wie sie den Schweizer Vorentscheid beurteilen.»

Eine neue Regel ist, dass zuerst nur der Song, erst später der passende Interpret gesucht wird. «Es heisst nicht, dass wir grundsätzlich bei jeder Einreichung den Interpreten wechseln werden. Es gibt uns einfach die Option, den Beitrag mit verschiedenen Stimmen auszuprobieren», erklärt Peritz.

Eine unabhängige 20-köpfige Jury wird aus den eingereichten Songs die sechs besten Beiträge auswählen, die dann in der grossen Entscheidungsshow am 4. Februar 2017 um die Teilnahme am ESC in Lissabon kämpfen. Dort wird neu auch eine internationale Jury zu 50 Prozent am Endresultat beteiligt sein, genau wie unter anderem beim schwedischen Vorentscheid.

«Wenn wir es ins ESC-Finale schaffen, ist für uns vieles möglich»

In Lissabon sei alles möglich, sogar ein Sieg: «Portugal hat in diesem Jahr bewiesen, dass ein Sieg immer möglich ist, auch als Aussenseiter. Sie nehmen seit 1964 teil und haben jetzt zum ersten Mal den ESC gewonnen», meint Peritz. «Wenn wir es ins ESC-Finale schaffen, ist für uns vieles möglich. Auch ein Platz ganz vorne!»