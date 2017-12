Als Money Girl war Markle den TV-Machern viel zu flach: Meghan musste sich den BH ausstopfen

Vom Money Girl bis zum Royal – Meghan Markle (36), Verlobte von Prinz Harry (33), hat einen langen Weg hinter sich. Bevor die Schauspielerin mit ihrer Rolle in der TV-Serie «Suits» durchstartete, musste sie sich mit diversen anderen Jobs über Wasser halten. So war sie von 2005 bis 2006 in der amerikanischen Version der Game-Show «Deal or no Deal» zu sehen.

Sie war Money Girl, um «über die Runden zu kommen»

Spass hat ihr der Job nicht gemacht, wie sie in einem Interview mit «Vanity Fair» verriet: «Das war etwas, das ich machte, um über die Runden zu kommen. Ich musste ewig lange in meinen billigen und schrecklich drückenden High Heels rumstehen und warten, bis jemand meine Nummer nannte, damit ich mich hinsetzen konnte», erklärte Markle.

Doch damit nicht genug: Sie musste nicht nur in unbequemen Schuhen rumstehen, sondern war den Machern der Show auch noch zu flachbrüstig!

Wie eine ehemalige Money-Girl-Kollegin jetzt der «Sun» verrät, mussten sich alle Kofferträgerinnen den BH ausstopfen. Gemäss Tameka Jacobs (38) nahmen die Money Girls die Anforderung allerdings mit Humor – und hätten sich darüber «kaputt gelacht», wie viel Schaum in ihren BHs steckte.

«Meghans Ziele waren, einen Oscar zu gewinnen oder am Broadway aufzutreten. Wenn du in einem Mini-Kleid, hohen Schuhen und zusammengeklebten, nach oben gepushten Brüsten dastehst und alles, was du tun willst, seriöse Schauspielerei ist, dann ist das schwierig», erklärt Jacobs.

Meghan ass trotz strenger Gewichtskontrolle Pizza

Gemäss Jacobs hätten sich Markle und die anderen Money Girls regelmässig beschämenden Ritualen unterziehen müssen: Produzenten «inspizierten» die Frauen, um sicherzugehen, dass keine von ihnen zugenommen hat.

Einer der Produzenten habe sich jeweils vor die Frauen, die in einer Reihe standen, auf einen Stuhl gestellt, um sich einen optimalen Überblick zu verschaffen. Obwohl von den Frauen erwartet wurde, auf ihr Gewicht zu achten, habe Markle hinter den Kulissen gerne Pizza gegessen.

Gemäss Jacobs musste sich Markle in einem Badeanzug um den Job als Money Girl bewerben. Jacobs erinnert sich: «Meghan wirkte nie unsicher. Sie wirkte nie schüchtern, obwohl sie nie eine der Frauen war, die in ihrer Unterwäsche rumstolzierten. Sie war definitiv eine der ruhigeren.» (kad)