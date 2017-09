Auftritt mit ihren Kindern geplatzt: Sabia verliert den nächsten TV-Job

Dumm gelaufen: Sabia Boulahrouz (39) hat schon wieder einen TV-Job verloren – und das, obwohl die Dreharbeiten bereits begonnen haben! Die Ex-Freundin von Fussball-Star Rafael van der Vaart (34) hätte mit ihren Kindern Amaya (7) und Daamin (6) in der Vox-Dokuserie «6 Mütter» mitmachen sollen.

Sie hat nicht das alleinige Sorgerecht

Jetzt wurde ihr Auftritt mit ihren Kindern aus der Ehe mit Ex-Fussballer Khalid Boulahrouz (35) gestrichen. Der Grund: Das Sorgerecht! Wie «Bild am Sonntag» berichtet, sei Sabia nicht bewusst gewesen, dass sie nicht allein entscheiden darf, ob ihre Kleinen im TV gezeigt werden dürfen, da sie nicht das alleinige Sorgerecht hat.

«Es ist richtig, dass Sabia Boulahrouz aus persönlichen Gründen nun doch nicht an der zweiten Staffen teilnimmt», bestätigt Vox-Sprecherin Katrin Bechtoldt der Zeitung. Für Sabia muss nun Werbe-Ikone Verona Pooth (49) mit ihren Söhnen einspringen. Immerhin läuft es nach dem monatelangen Mietzoff mit van der Vaart an der Wohnungsfront gut: Sabia und ihre Kinder sind vor kurzem in eine neue Bleibe in Hamburg gezogen. (kad)