Bachelor Joel Herger (34) schickte Dragana (21) und Daria (37) heute nach Hause: Mit ihnen kann er sich keine Zukunft vorstellen. Beiden war der Schock ins Gesicht geschrieben. Daria brauchte nach der Entscheidung einige Minuten für sich, bevor sie Joel wieder in die Augen schauen konnte. Erst nachdem sie sich einige Minuten gesammelt hatte, sagte sie wie auswendig gelernt zu ihm: «Lieber Joel, wenn ich dich nicht von mir überzeugen konnte, dann bin ich nicht die richtige Frau für dich. Es ist deine Wahl und das respektiere ich.»

Keine Pause für Tränen

Auf Nachfrage von BLICK erklärt sie den Grund, warum sie den Bachelor einige Minuten wortlos stehen liess: «Es war in diesem Moment einfach zu viel. Ich musste mich kurz sammeln, um ihm die Antwort zu geben, die er verdient.» Sie möchte aber klarstellen: «Ich bin nicht rausgegangen, um zu weinen.»

Dragana verzichtete auf Verabschiedung

Als Joel Powerfrau Dragana mitteilte, dass er keine Rose für sie hatte, sorgte ihre Reaktion bei den restlichen Kandidatinnen für Kopfschütteln. Ohne sich von ihm zu verabschieden, lief sie mit Tränen in den Augen zurück zu den Kandidatinnen. In einem Einspieler sagte sie: «Er hat keine Menschenkenntnisse. Wir sind definitiv nicht auf einer Wellenlänge.»

Mit etwas Abstand meint sie nun: «Ich bin ein mega impulsiver Mensch und bin darum einfach gegangen, was ich heute bereue. Das habe ich ihm später auch mitgeteilt.» Mit ihrem Aus hat sie sich mittlerweile abgefunden. Sie sagt: «Im Nachhinein war das alles okay für mich. Joel und ich waren von Anfang an mehr auf der Kumpelschiene unterwegs, und so hätte nur schwer etwas Ernstes daraus werden können.»