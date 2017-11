«Bachelor»-Julia leidet unter Zickenzoff hinter den Kulissen: «Chelsea erzählt rum, dass ich als Escort arbeite»

Er gehört zum «Bachelor» wie das Amen in die Kirche: der Streit unter den Kandidatinnen. Bei 21 temperamentvollen Frauen, die um einen einzigen Traumprinzen buhlen, sind die Probleme vorprogrammiert, und auch in dieser Staffel zanken sich die Damen, was das Zeug hält.

Hinter den Kulissen gibt es aber eine Fehde, die alle anderen in den Schatten stellt. Zwischen Chelsea (22) und Julia (23) fliegen die Fetzen! «Ich bin für Chelsea das Hassobjekt Nummer eins», sagt Julia zu BLICK.

Eine anstrengende Person

Über den genauen Grund für den Zickenkrieg will Julia noch nicht sprechen. Scheinbar wird etwas in der Sendung passieren, mit dem Julia Chelseas Zorn auf sich ziehen wird – und der nimmt perfide Züge an.

«Chelsea erzählt überall herum, dass ich als Escort arbeite», verrät Julia. «Da kann ich nur darüber lachen. Ich kann noch nicht einmal One-Night-sStands haben, wie soll ich mich da dann prostituieren?» Für die ehemalige Miss Tuning ist ihre Konkurrentin einfach eine «anstrengende Person», die «nur Schei**se erfindet».

Chelsea will nichts von Julia wissen

Angesprochen auf die Vorwürfe von Julia will sich Chelsea nicht äussern. «Mich interessiert nichts, was sie erzählt», sagt die Köchin. «Ich will nicht über Julia reden, weil sie mir so egal ist.» Warum genau der Streit zwischen den beiden so eskaliert ist, wird sich im Verlauf der Sendung zeigen. Fest steht: Freundinnen werden sie wohl nicht mehr.