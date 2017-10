So sorgt man für Gesprächsstoff! Als Nesthäkchen Marija (20) gestern beim ersten Kennenlernen aus der Hummer-Limousine stieg, hatte sie ein paar Handschellen im Gepäck. Zack, schon war Joel Herger (34) gefangen: «Jetzt kommst du nicht mehr los.»

Die Aktion war nicht nur als Einschüchterung der anderen Kandidatinnen gedacht. Marija gab damit auch einen Vorgeschmack auf ihre etwas speziellen Vorlieben. Die Aargauerin steht nämlich im Bett auf Fesselspiele! «Handschellen, Peitschen, Lack und Leder – wenn man mich fesselt, kann man mit mir machen, was man will. Ein wenig Schmerz gehört da dazu», sagt sie zu BLICK. An den Bachelor hat sie darum auch ganz bestimmte Ansprüche: «Ich brauche einen Mann, der die Kontrolle übernimmt und auch mal auf den Tisch haut. In einer Beziehung lasse ich mich – genau wie im Bett – gerne führen.»

«Ich hatte noch nie im Leben einen One-Night-Stand»

Die 20-Jährige weiss genau, was sie will, und spricht offen darüber. Doch ihre Vorlieben haben auch Grenzen. So kann sie sich nur mit einem festen Partner wirklich gehen lassen: «Ich hatte noch nie im Leben einen One-Night-Stand. Wenn ich mit einem Mann Sex habe, muss ich ihm vertrauen können.»

Neben ihrer Rolle beim «Bachelor» als verführerischer S&M-Vamp hat Marija aber noch eine überraschende Seite. Die Kosmetikerin in Ausbildung ist religiös: «Ich bin orthodoxe Christin, glaube fest an Gott und trage immer ein Kreuz um meinen Hals.»

Ihren offenen Umgang mit ihrer Sexualität steht ihrer Beziehung zu Gott aber nicht im Weg: «Schlussendlich sind wir alle hier, weil unsere Grossmütter die Beine gespreizt haben. Auch strenggläubige Menschen haben Sex, sie sprechen einfach nicht darüber. In unserer heutigen Gesellschaft sollte Sex kein Tabuthema mehr sein.»