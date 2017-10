Bachelorette Eli Simic ist nach Trennung frisch verliebt: «Er hat magische Hände»

Das ging schnell: Eli Simic (28) ist frisch verliebt! Erst vor zwei Monaten trennte sich die Bachelorette von ihrem Staffelgewinner Anthony (26). Nun hat die Ostschweizerin ihr Herz neu verschenkt, wie sie gestern Donnerstag in der TV-Sendung «Boser und Böser» enthüllte. «Ja, ich bin tatsächlich wieder vergeben», erklärte sie strahlend.

«Gefunkt hat es, als er meine Wange streichelte»

Wer ihr neuer Freund ist, will die hübsche Magierin noch nicht verraten. «Er ist nicht der Typ, der die Öffentlichkeit sucht», sagt sie zu BLICK. Kennengelernt habe sie ihren neuen Schatz vor zwei Jahren. «Wir haben uns damals geschrieben, doch mehr passierte nicht.» Auf einer Feier trafen sie sich wieder zufällig und sahen sich von da an täglich. «Gefunkt hat es, als er zum ersten Mal zärtlich meine Wange streichelte», verrät Eli. «Da hab ich gewusst, ich bin verliebt. Er hat magische Hände.»

«Nicht so egoistisch wie Anthony»

Ihr neuer Freund, der Eli zärtlich seinen «Schlumpf» nennt, hat hellbraune Haare und braune Augen und arbeitet als Büroangestellter in der Ostschweiz. Er sei ein «ganz anderer Typ» als ihr Ex Anthony: «Er gibt mir alles, ist nicht so egoistisch und auf sich fixiert.» Auch optisch unterscheide er sich von seinem Vorgänger: «Er geht zwar auch ins Fitness-Studio, ist aber kein Muskelprotz. Er ist sensibel und lieb, der perfekte Gegenpol für mich.»

Nach dem öffentlichen Liebes-Aus mit Anthony schwebt Eli Simic also wieder auf Wolke sieben und schwärmt: «Ich war noch nie so ruhig und glücklich in meinem Leben wie mit ihm.»