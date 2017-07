«Bauer, ledig, sucht...»-Isabel sucht einen starken Cowboy: «Männer wollen mir ihre Brusthaare zeigen»

In der Hofwoche bei «Bauer, ledig, sucht...» spriessen bereits zarte Gefühle – ausser bei Bäuerin Isabel (37). Ihre beiden Verehrer sind alles andere als zart, sondern geben Vollgas. Tom (39) und Roger (34) kämpfen verbissen um das Solothurner Cowgirl, präsentieren sich in der heutigen Folge gar oben ohne. Und das trotz fehlendem Brusthaar, worauf Isabel doch eigentlich steht, wie sie in der ersten Folge klargestellt hat.

«Ich mache mich in der ganzen Schweiz bemerkbar»

Auch sonst weiss die Geschäftsfrau und Mami von Tochter Sanyja (7) genau, was sie sucht. «Ich will niemanden mitziehen müssen, sondern möchte jemanden, der mit mir mithalten kann und sogar stärker ist als ich», sagt sie zu BLICK. Nachdem sie eine weitere Enttäuschung in Sachen Liebe erlebte, nahm sie die Sache selbst in die Hand: «Ich dachte: ‹Jetzt können mich alle mal kreuzweise! Ich mache mich in der ganzen Schweiz bemerkbar. Dann soll endlich mal der Richtige kommen.›»

Sie verliebte sich sofort in Toms Auto

Nun kann sie sich ihren Mr. Right aussuchen. Aber: «Als Frau denkt man, wenn sich zwei um einen streiten, ist das super. Aber in der Realität ist das überhaupt nicht lustig.» Denn bei Tom und Roger seien viel schneller Gefühle entstanden als bei ihr. «Ich wollte herausfinden, wer zu mir passt, ohne sie zu verletzen. Schliesslich bin ich – wie praktisch jede Frau – selbst schon verletzt worden.»

Sicher ist aber: Zwischen Isabel und Toms Dodge war es Liebe auf den ersten Blick: «Ja, das ist so ein schönes Auto!» Da konnte Tom punkten, vor allem, als er sie hinters Steuer lies. «Ich muss ja nicht lügen und sagen, dass ich einen verbeulten Golf mag, nur damit ich den Leuten sympathisch bin», findet sie. Auch sonst nimmt Isabel kein Blatt vor den Mund: «Ich habe schnell vergessen, dass da eine Kamera dabei ist.»

Das kommt auch bei den Zuschauern an. Sie habe mehrheitlich positive Reaktionen auf ihre Teilnahme bei der Kuppel-Show bekommen. Dennoch sieht sie die Sache mit der Öffentlichkeit nüchtern: «Man liebt dich oder man hasst dich. Man muss damit klarkommen, was auch nach der Sendung abgeht. Das ist nicht für jede etwas.» Man sei nun mal im Gespräch. «Ich wurde beim Einkaufen auch schon ein paar Mal von Männern gefragt, ob sie mir ihre Brusthaare zeigen dürfen», lacht sie. «Ich habe dann mit der Frage gekontert: ‹Hast du denn auch Haare am Füdli?›»

Ex-Bachelor Tobias Rentsch ist keine Hilfe

Apropos behaarte Männer: In Isabels Cowboy-Bar, die zu ihrer Ranch gehört, arbeitet Ex-Bachelor Tobias Rentsch (40). «Er sieht sehr gut aus, aber ich stelle nur gut aussehende Männer hinter die Bar», meint Isabel. Mehr sei da aber nicht.

Und trotz Bachelor-Erfahrung habe er ihr nicht wirklich Tipps geben können, wie sie in kurzer Zeit herausfindet, welcher ihrer Verehrer der Richtige ist. «Es braucht Zeit, um zu erkennen, ob es passt oder nicht», meint sie. Da müssen sich Tom und Roger noch ins Zeug legen, wenn sie mit Isabel in den Sonnenuntergang reiten wollen.