«Bauer, ledig, sucht ...»-Urban (33) hatte noch nie ein Date: «Ich bin neugierig auf meinen ersten Kuss»

Schmetterlinge im Bauch, Händchen halten, der erste Kuss – all das hat der 33-jährige Urban noch vor sich. In der heutigen Folge von «Bauer, ledig, sucht ...» will es der Landwirt aus dem Kanton St. Gallen endlich anpacken – und hat Hofdame Jenny (34) eingeladen.

«Sie hat mir einen Brief und ein Foto geschickt, ganz einfach, nicht kompliziert geschrieben. Und sie war sehr direkt. Das hat mir gut gefallen», schwärmt er zu BLICK von der Deutschen. Das erste Treffen sei «etwas Neues» und vor allem «sehr aufregend» gewesen für den Bauern, der sich auf seinem Hof um seine Rinder und rund 5000 Hühner kümmert.

Doch warum hat es bisher noch nie mit einem Date geklappt? Schliesslich ist Urban alles andere als ein Stubenhocker. In seiner Freizeit geht er gerne mit seinen Kollegen in den Ausgang, fährt Velo und trainiert seit elf Jahren regelmässig in einem Seilzieh-Verein. «Ich weiss es nicht. Die Frauen verstecken sich einfach zu sehr und kommen nicht auf einem Tablett daher.»

Trübsal bläst der Bauer deswegen trotzdem nicht. Man müsse vorwärts schauen «und das nehmen, was kommt». Auf seinen ersten Kuss sei er schon neugierig, habe sich aber noch nicht allzu viele Gedanken darüber gemacht. «Ich stelle es mir locker vor, mit ein bisschen Herzklopfen.»

Bei Jenny will Urban mutiger werden

Bei seiner Traumfrau müsse einfach die Chemie stimmen. Zudem sollte sie sportlich sein und eine gute Ausbildung haben. Und: «Ich mag grosse Frauen. Und Blondinen. Die schauen schon gut aus. Aber einer Schwarzhaarigen wäre ich auch nicht abgeneigt», erklärt er schmunzelnd.

Bei seiner Hofdame Jenny hofft der schüchterne Urban, endlich den Mut zu finden und die Initiative zu ergreifen, um ihr Herz zu erobern. Jenny hat übrigens rote Haare.