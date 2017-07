Beauty-Video: Einfach schön mit Vanessa

Sie besitzt rund 200 Schminkpinsel, geht nur äusserst selten un­geschminkt aus dem Haus und belegte bei der Schweizer Make-up-Meisterschaft 2016 den ersten Platz. ­Vanessa Cisullo (22) macht Models, Promis, aber auch Normalos schön. «Gesichter sind für mich wie Leinwände, ich kann meine Kreativität ausleben, und hoffe, die Menschen damit zu inspirieren» sagt die Aargauerin. Mit zwölf Jahren entdeckte Vanessa ihre Leidenschaft für Make-up. «Meine Eltern waren natürlich nicht so begeistert, haben es aber akzeptiert», sagt sie lachend. Nach dem Schulabschluss machte sie eine Malerlehre, weil ihr das Spiel mit Farbe Spass machte. Danach liess sie sich zur Visagistin ausbilden. «Viele denken, ich sei eine Schmink-Tussi. Wenn ich aber sage, dass ich eine Malerlehre abgeschlossen habe, vergessen sie ihre Vorurteile schnell.» Auf Instagram baute sich Vanessa in kürzester Zeit eine Community mit 10 000 Abonnenten auf. «Make-up fasziniert, es kann genauso schön sein wie Kunst an den Wänden», sagt sie.